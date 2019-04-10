Путешествия
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздникиМойка78 00:21
Все изученные турпакеты включают авиаперелет туда и обратно на двоих взрослых, трансфер, медстраховку, проживание в отеле 10 ночей и завтраки в гостинице. Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей.
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Политика
Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Технологии
«Почта России» запустила онлайн-сервис по оплате услуг ЖКХ
«Почта России» запустила платежный сервис, который позволяет через интернет произвести оплату мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено вчера в 06:56
Наука
Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени
Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Общество
Ограничение оборота безалкогольных энергетиков назвали преждевременным
Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков практически до конца текущего года.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Дождливая погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 10 апреля
Облачная погода с прояснениями, дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Здоровье
Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте
В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт
Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября
В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье
В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми
Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
31-летняя Виктория Дайнеко приняла участие в свадебной фотосессии
Обновлено 08 апреля в 11:57
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено вчера в 11:37
Космос
LIGO поймала первую гравитационную волну нового сезона
Новый сеанс поиска гравитационных волн на паре американских установок LIGO и европейской антенне Virgo начался 1 апреля.
Обновлено вчера в 14:39
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
В краевом «Центре СПИД» объяснили отсутствие закупок лекарств против ВИЧ
В красноярском краевом «Центре СПИД» заявили, что в регионе нет проблемы с нехваткой антиретровирусных препаратов, и потребности в осуществлении дополнительных закупок нет.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
Туберкулез выявили у воспитанника детсада в Хабаровске
В одном из детских садов Хабаровска у ребенка обнаружили туберкулез.
Обновлено вчера в 20:36
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына
27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛ
Законопроект об «ипотечных каникулах» Госдума приняла в первом чтении, каникулами можно будет воспользоваться один раз при соблюдении ряда жестких условий.
Обновлено вчера в 06:05