Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в РоссииShraibikus Media 13:08

В России названы самые доступные внедорожнки и кроссоверы. Над данным рейтингом трудились журналисты "РГ". За апрель текущего первое место в списке самых дешевых авто досталось внедорожнику Lada 4x4.

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

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