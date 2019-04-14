Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в РоссииUfaTime.ru 15:34
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники на рынке новых автомобилей в России. Рейтинг составлен изданием «Российская газета». Наиболее доступной моделью является российский внедорожник Lada 4x4.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:44, Ашберн
Экономика
Эксперты оценили систему поддержки внешних поставок из РФ
За последние 20 лет в структуре экспорта РФ с точки зрения диверсификации не произошло позитивных изменений — вклад экспорта нефти и нефтепродуктов вырос с 31% до 51%, а доля обработанной продукции росла за счет товаров невысокого передела, говорится в докладе «Структурные аспекты торговой политики России», составленном экспертами ВШЭ при участии Всемирного банка к ХХ Апрельской конференции ВШЭ.
Обновлено в 19:08
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.
Обновлено в 17:46
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 год
Обновлено вчера в 12:02
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено в 20:06
Общество
В Уфе изымают дома и участки – Здания подлежат сносу
Обновлено в 21:23
Экономика
Издателей подпишут на рост тарифов
Стоимость доставки прессы снова вырастет В 2020 году "Почта России" планирует увеличить тарифы на доставку прессы, "повышение составит не более 10 %", рассказал "Ъ" заместитель гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.
Обновлено в 19:08
Спорт
Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Технологии
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
Обновлено в 09:22
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено в 17:57
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
Обновлено в 14:58
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец
В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 22:17
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети
Обновлено вчера в 07:48