Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в РоссииРоссийская газета 07:00

"Российская газета" представляет апрельский топ-10 самых дешевых новых кроссоверов и внедорожников, которые продаются в нашей стране.

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

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