Общество

Названы самые чистые регионы России
РИА Новости
01:36

Общественная организация "Зеленый патруль" составила экологический рейтинг российских регионов по итогам осени. Результаты исследования приводит RT. Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой.
РИА Новости01:36
с чего всё началось

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2018 года

Ранее «Зелёный патруль» представил экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Регионами с самой благополучной экологической обстановкой признали Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Тамбовская область вновь возглавила экологический рейтинг России

Московский Комсомолец04:08

Названы самые чистые регионы России

РИА Новости01:36

Два уральских региона конкурируют за звание самого грязного в России

URA.Ru00:33

Названы самые экологически благополучные регионы России

ФАН00:13

Экологический рейтинг России возглавила Тамбовская область

Царьградвчера в 23:44

Названы самые чистые регионы РФ

Российская газета02:31

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2018 года

RT на русскомвчера в 23:00
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Путешествия

Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из единого федерального реестра туроператоров, после того как туристы этой компании застряли на китайском острове Хайнань.
Обновлено в 06:32
Общество

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры.
Обновлено в 06:32
Общество

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.
Обновлено в 06:29
Общество

Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере

Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили в спецприемнике руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева, арестованного на 16 суток за административное правонарушение.
Обновлено в 06:08
Общество

Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 06:34
Общество

Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «бедствие»

Графическим символом уходящего, 2018 года в Японии стал иероглиф «вадзавай», означающий «бедствие», передает телеканал Nihon TV.
Обновлено в 06:16
Общество

В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Обновлено в 06:32
Общество

К концу недели в Москве похолодает до минус 18

Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:20
Общество

Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 06:27
Общество

В Крыму обесточенные соцобъекты подключили к генераторам

В Крыму социальные объекты в населенных пунктах, обесточенных из-за сильного ветра, снегопадов и обледенения проводов, подключили к электрогенераторам.
Обновлено в 06:33
Общество

Жители Башкирии пожаловались на удушающий смог

В Сибае горожане в социальных сетях сообщили, что у них в городе просто нечем дышать из-за запаха смолы и серы.
Обновлено в 06:33
Общество

Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.
Обновлено в 06:21
Здоровье

Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов

Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 06:13
Транспорт

Информсистема московского фуникулера не была защищена

Обновлено в 06:34
Общество

Сергей Собянин: За последние годы в Москве построено более 50 гостиниц

«Москва входит во все международные туристические рейтинги, рекомендуется к посещению в новогодние и рождественские праздники, ну и вообще считается одним из лучших городов для посещения туристов», — отметил Сергей Собянин.
Обновлено в 06:36
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