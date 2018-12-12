Общество
Названы самые чистые регионы России
Названы самые чистые регионы РоссииИзвестия03:33
Общественная организация «Зеленый патруль» представила Экологический рейтинг субъектов России по итогам осени 2018 года. Как следует из документа, самым чистым российским регионом стала Тамбовская область. Второе место занял Алтайский край, а третье — Республика Алтай.
Известия03:33
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Ранее «Зелёный патруль» представил экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Регионами с самой благополучной экологической обстановкой признали Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
Роскомнадзор пригрозил изменением закона ради блокировки Google
Российское законодательство может быть изменено для более жестких санкционных мер в отношении иностранных интернет-компаний, не исполняющих законы РФ, в частности, блокировки американской корпорации Google.
Обновлено в 05:07
Общество
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Обновлено в 05:06
Путешествия
Ростуризм создает штаб по возвращению российских туристов с Хайнаня
В ведомстве подчеркнули, что несмотря на проведенное 10 декабря совещание по перевозке туристов туроператора «Жемчужная река», ведомство до настоящего времени не получило от туроператорской компании и от авиаперевозчика объективных и непротиворечивых данных о количестве находящихся на острове Хайнань туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину.
Обновлено в 05:05
Общество
Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 05:02
Общество
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.
Обновлено в 05:05
Общество
Синоптики прогнозируют до -18 °C в Москве в выходные
Морозы до -18 °C придут в Москву в выходные, 15—16 декабря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:01
Общество
Иероглиф «бедствие» объявлен в Японии символом 2018 года
Иероглиф "вадзавай", означающий "бедствие", "беда", "несчастье", был объявлен символом уходящего 2018 года в Японии.
Обновлено в 05:06
Общество
В Крыму обесточенные социальные объекты подключили к генераторам
Социально-значимые объекты в обесточенных непогодой населенных пунктах Крыма подключены к генераторам, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:00
Общество
Госдума ужесточает противопожарный контроль в торговых центрах
Законопроект, ужесточающий контроль за противопожарной безопасностью, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Обновлено в 05:02
Общество
Более 40% россиян никогда не читали Конституцию
Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 05:02
Общество
В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг
Департамент образования Перми поручил школам города в срок до 1 февраля 2019 года внести поправки в требования ко внешнему виду учащихся, исключив из них запрет на окрашивание волос, маникюр, яркий макияж и пирсинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 04:51
Здоровье
В список жизненно важных лекарств вошла дорогостоящая химиотерапия
Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии были включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), расширенный 10 декабря, заявил ТАСС помощник главы Минздрава Виталий Флек.
Обновлено в 05:02
Общество
МЧС выяснит причину появления смога в башкирском городе Сибай
Оперативный штаб создан в башкирском городе Сибай после многочисленных жалоб жителей на недомогание якобы из-за едкого запаха серы и смога, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Обновлено в 04:54
Общество
На месте табачной фабрики в Москве построят городскую ферму
Обновлено в 04:01
Общество
Сергей Собянин рассказал о доходах туристической отрасли Москвы
Обновлено в 05:06