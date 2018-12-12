Ранее «Зелёный патруль» представил экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Регионами с самой благополучной экологической обстановкой признали Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край.

с чего всё началось

Общественная организация «Зеленый патруль» представила Экологический рейтинг субъектов России по итогам осени 2018 года. Как следует из документа, самым чистым российским регионом стала Тамбовская область. Второе место занял Алтайский край, а третье — Республика Алтай.

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