Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на праваРИА Новости 02:20

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе". Так, по данным ведомства, в первом случае кандидаты чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

Армия и оружие Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.

Политика Президент Казахстана поручил создать на Байконуре экономическую зону Касым-Жомарт Токаев отметил, что космодром послужит отличной площадкой для работы с технологическими стартапами Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в ближайшее время создать на территории космодрома Байконур специальную экономическую зону.

Общество Писательница Толстая предрекла Малахову ад после передачи про Доренко Российская писательница Татьяна Толстая в соцсетях раскритиковала передачу телеведущего Андрея Малахова, посвященную скончавшемуся журналисту Сергею Доренко.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Политика Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Общество Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Футбол «Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Общество В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.

Общество Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».

Политика Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Происшествия Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.

Авто УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».

Транспорт Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.

Религия В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь Сегодня ночью, с 13 на 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.

Армия и оружие Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.

Политика Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.

Политика Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.

Происшествия Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Происшествия Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».

Шоу-бизнес Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.

Происшествия «ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Политика Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.