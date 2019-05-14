Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на праваРИА Новости 02:20
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе". Так, по данным ведомства, в первом случае кандидаты чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.
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Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 02:38
Футбол
Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 06:32
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
8 августа 2018 года Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа того же года дополнительные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
Обновлено в 03:15
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Интернет
FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ
Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Экономика
Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Политика
Глава Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая.
Обновлено в 04:45
Кино
Джордж Клуни отговаривал Бена Аффлека играть Бэтмена
Актёр и режиссёр Джордж Клуни, сыгравший Тёмного рыцаря в фильме «Бэтмен и Робин» (1997), заявил, что эта роль изменила его подход к дальнейшей карьере и научила одной важной вещи.
Обновлено в 03:05
Финансы
Российские торги открылись ростом
Российские торги открылись ростом. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:13
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»
Обновлено в 05:18
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Хоккей
Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира
Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс отметила помолвку и теперь готовится к свадьбе
На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю помолвки Дженнифер Лоуренс и ее избранника Кука Марони.
Обновлено в 06:13
Общество
Суд Петербурга запретил строительство отеля в устье Смоленки
Заявители требовали признать незаконными разрешение на строительство комплекса отелей "Корабли" на Васильевском острове.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55