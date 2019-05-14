Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на праваРИА Новости 02:20

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе". Так, по данным ведомства, в первом случае кандидаты чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.
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МВД назвало самые частые ошибки при сдаче экзаменов на водительские права

Коммерсантъ05:06

В МВД назвали самые частые ошибки у сдающих экзамен на водительские права

РБК04:05

В МВД назвали главные ошибки сдающих экзамен на права граждан

Говорит Москва03:51

МВД назвало самые частые ошибки будущих водителей на экзаменах

Телеканал 360°01:52

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Известия01:03

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

РИА Новости02:20

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

RT на русском00:05
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Кино

Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»

Обновлено в 02:38
Футбол

Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 06:32
Политика

Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары

8 августа 2018 года Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа того же года дополнительные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Общество

Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку

Обновлено в 03:15
Автоспорт

Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»

Обновлено в 05:29
Происшествия

Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Интернет

FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ

Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Экономика

Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Наука

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Политика

Глава Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая.
Обновлено в 04:45
Кино

Джордж Клуни отговаривал Бена Аффлека играть Бэтмена

Актёр и режиссёр Джордж Клуни, сыгравший Тёмного рыцаря в фильме «Бэтмен и Робин» (1997), заявил, что эта роль изменила его подход к дальнейшей карьере и научила одной важной вещи.
Обновлено в 03:05
Финансы

Российские торги открылись ростом

Российские торги открылись ростом. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:13
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Хоккей

Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»

Обновлено в 05:18
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

Обновлено в 06:35
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Хоккей

Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс отметила помолвку и теперь готовится к свадьбе

На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю помолвки Дженнифер Лоуренс и ее избранника Кука Марони.
Обновлено в 06:13
Общество

Суд Петербурга запретил строительство отеля в устье Смоленки

Заявители требовали признать незаконными разрешение на строительство комплекса отелей "Корабли" на Васильевском острове.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей

Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
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