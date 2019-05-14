Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на праваРИА Новости 02:20

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе". Так, по данным ведомства, в первом случае кандидаты чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

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