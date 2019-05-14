Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на праваРИА Новости 02:20
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе". Так, по данным ведомства, в первом случае кандидаты чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.
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Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Автоспорт
Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й
Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву
В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Видеокарты AMD больше не поддерживают программный интерфейс Mantle
Компания AMD больше не поддерживает собственный программный интерфейс Mantle.
Обновлено в 05:53
Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
Обновлено в 05:08
Политика
Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело
Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад
Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью
Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
Обновлено в 05:13
Общество
Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты
Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 07:08
Экономика
В Nord Stream 2 отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»
Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток-2", сообщил, что пять европейских энергокомпаний - партнеров "Газпрома" по этому проекту, уже вложили в его реализацию почти по миллиарду евро.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В сети появилось новое видео аварийной посадки SSJ 100 в Шереметьево
В интернете появилось ещё одно видео, на котором запечатлён непосредственно момент аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Общество
Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»
В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Хоккей
Василевский установил новый рекорд сборной России по шатаутам на ЧМ
Голкипер Андрей Василевский провел 5-й сухой матч в 13-ти играх в составе национальной команды на мировых первенствах и обошел Сергея Бобровского, в активе которого 4 шатаута в 26 матчах.
Обновлено в 07:18
Экономика
UC Rusal сообщила о двукратном снижении чистой прибыли
Чистая прибыль UC Rusal по итогам I квартала 2019 г. сократилась в два раза и составила $273 млн против $544 млн за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Религия
Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма
В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43