с чего всё началось

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало приблизительные доходы 15 крупнейших YouTube-блогеров Рунета в 2018 году и составило их рейтинг. В списке представлены лишь те блогеры, для которых YouTube является основной площадкой в соцсетях.

Происшествия Происшествия ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое»

Технологии Технологии «Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.

Футбол Футбол Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится «Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram.

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Энергетика Энергетика Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5% Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря поднялась более чем на 5% и превысила $53 за баррель.

Политика Политика Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Политика Политика Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард» СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

Политика Политика Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.

Общество Общество «Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Армия и оружие Армия и оружие Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака.

Происшествия Происшествия В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.

Общество Общество В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Общество Общество МВД предложило внести изменения в паспорта россиян В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.

Происшествия Происшествия После критики судей СКР решил проконтролировать качество расследований Проверка качества расследований будет проведена Следственным комитетом России в ответ на критику председателя Московского городского суда Ольги Егоровой, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Космос Космос Зонд New Horizons приступил к изучению астероида Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.

Общество Общество Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".

Политика Политика NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.

Политика Политика Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.

Культура Культура Анастасия Ивлеева покинула шоу «Орел и решка. Перезагрузка» Сегодня стало известно об окончании сезона. Также и сама Ивлеева сообщила о том, что приняла решение покинуть передачу.

Политика Политика Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.

Общество Общество Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке На одном из Канарских островов - Йерро - состоялась торжественная церемония проводов 70-летнего французского путешественника Жан-Жака Савена в плавание через Атлантику в 450-килограммовой бочке.

Спорт Спорт Карлсен с поражения стартовал на чемпионате мира по быстрым шахматам

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год Министерство обороны России выпустило шуточный календарь на 2019 год.

Политика Политика Петр Порошенко отменил военное положение на Украине Лишь агрессивные действия России вместе с адекватной реакцией Украины и введение военного положения привлекли к этой проблеме надлежащее внимание всей мировой дипломатии.

Политика Политика Bloomberg: США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине Правительственная делегация США направится в первой половине января в Пекин для проведения торговых переговоров с китайскими чиновниками.

Космос Космос Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.

Политика Политика Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Политика Политика Парламент Израиля проголосовал за самороспуск Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.