Общество

Названы самые богатые российские YouTube-блогеры 2018 года
Известия
07:20

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало приблизительные доходы 15 крупнейших YouTube-блогеров Рунета в 2018 году и составило их рейтинг. В списке представлены лишь те блогеры, для которых YouTube является основной площадкой в соцсетях.
Известия07:20
с чего всё началось
Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало
 приблизительные доходы 15 крупнейших YouTube-блогеров Рунета в 2018 году и составило их рейтинг.
Известия07:20

Подробнее о событии

Составлен рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета

Комсомольская правда16:03

Эксперты назвали самых богатых российских YouTube-блогеров 2018 года

Говорит Москва08:40

Названы самые высокооплачиваемые российские YouTube-блогеры

Life.ru10:43

YouTube-блогеры заработали десятки миллионов в 2018 году

News.ru08:54

Названы самые богатые российские YouTube-блогеры 2018 года

Известия07:20

Аналитики назвали самых богатых YouTube‐блогеров. Ресторатор посчитал рейтинг бредом

Телеканал 360°13:01

Российский YouTube-блогер Wylsacom рассказал о самых лучших смартфонах 2018 года

Версия.Инфо22 декабря в 17:30
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Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

«Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством», – написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 14:45
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Общество

В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
Обновлено в 12:22
Футбол

Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 16:01
Политика

Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Спорт

Цзюй Вэньцзюнь захватила лидерство на ЧМ по рапиду в Санкт-Петербурге

После четырёх раундов турнира по быстрым шахматам у женщин вперёд вырвалась чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая, которая показала стопроцентный результат, набрав 4 очка.
Обновлено в 14:48
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Технологии

«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram

Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено в 15:32
Политика

КП: Золотов открестился от дачи Микояна

Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексея Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Трамп: США не намерены выводить войска из Ирака

Обновлено в 16:03
Общество

К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей

К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками

Немецкий мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В центре Москвы горит бизнес-парк «Союз»

Обновлено в 15:07
Армия и оружие

The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ

Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Космос

Зонд New Horizons не нашёл колебаний яркости у объекта в поясе Койпера

Зонд New Horizons не нашёл периодических колебаний яркости у карликовой планеты 2014 MU69. Об этом сообщается на сайте миссии.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

Рэперу Элджею запретили въезд на Украину на три года

Обновлено в 14:16
Космос

Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков

В праздничную ночь на МКС остаются три космонавта: отечественный Олег Кононенко, представляющий NASA Энн Макклейн, а также ученый из Канады Давид Сен-Жак.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии с территории Ливана

Удар был нанесен по складу боеприпасов: израильские самолеты незаконно проникли в воздушное пространство Ливана для прикрытия и затем атаковали сирийские объекты.
Обновлено в 05:04
Политика

Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море.
Обновлено в 10:44
Общество

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Политика

Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Парламент Израиля принял закон о самороспуске. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено в 14:33
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Политика

Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным

Петр Авен и Михаил Фридман не смогли принять участие во встрече с президентом, так как на момент получения приглашения уже находились в поездках очень далеко от Москвы, рассказал РБК представитель акционеров «Альфа-Групп».
Обновлено в 08:15
Футбол

«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в 19-м туре АПЛ

Обновлено в 12:02
Общество

Родившегося в петербургском метро ребенка передали в приемную семью

Обновлено в 09:30
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На октябрь 2018 года имеет 4,2 млн подписчиков и более 420 млн просмотров.
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