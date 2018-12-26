Общество

Составлен рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета
Комсомольская правда
16:03

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) составило рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета.
Комсомольская правда16:03
с чего всё началось
Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало
 приблизительные доходы 15 крупнейших YouTube-блогеров Рунета в 2018 году и составило их рейтинг.
Известия07:20

Подробнее о событии

Аналитики назвали самых богатых YouTube‐блогеров. Ресторатор посчитал рейтинг бредом

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YouTube-блогеры заработали десятки миллионов в 2018 году

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Названы самые богатые YouTube-блогеры России и их многомиллионные заработки

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Названы самые богатые российские YouTube-блогеры 2018 года

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Эксперты назвали самых богатых российских YouTube-блогеров 2018 года

Говорит Москва08:40
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

Обновлено в 21:28
Общество

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Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году.
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Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено в 11:22
Общество

МВД предложило внести изменения в российские паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Трамп признался, что беспокоился при перелете в Ирак

Президент США Дональд Трамп признался, что ему было неспокойно лететь в Ирак, куда он прибыл в среду с необъявленным визитом.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Политика

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено в 13:45
Космос

Высоту полета МКС увеличили на 1,15 километра

Коррекция орбиты Международной космической станции прошла утром в четверг, с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-10" высоту полета МКС подняли на 1,15 километра, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 22:20
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено в 17:07
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт Telegram

Поисковая система «Яндекс» удалила из выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram telegram.org.
Обновлено в 21:54
Футбол

Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 16:01
Политика

Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку

Варниг был назначен членом совета директоров «Русала» в июне 2012 года и избран председателем совета директоров в октябре 2012 года.
Обновлено в 09:23
Космос

Илон Маск показал часть ракеты-носителя BFR

Глава компании SpaceX Илон Маск показал фотографию первого прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты BFR, на которой будут тестироваться будущие полеты.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено в 15:32
Энергетика

Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%

Обновлено в 13:30
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Общество

В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
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Политика

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 22:24
Политика

New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.
Обновлено в 12:03
Экономика

Дальнему Востоку добавили капитала

«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Общество

Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России

Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
Обновлено в 20:47
Общество

Глава Мосгорсуда: следователи разучились собирать доказательства

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подводя итоги рассмотрения районными судами дел с участием присяжных заявила о том, что новый формат слушаний указал на снижение качества работы следствия.
Обновлено в 03:29
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
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В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Обновлено в 20:06
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На октябрь 2018 года имеет 4,2 млн подписчиков и более 420 млн просмотров.
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