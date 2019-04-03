Названы самые безопасные регионы РоссииИзвестия 00:51

Самое большое число преступлений было зарегистрировано в Москве — свыше 140 тыс. Также в число регионов с наибольшим количеством зафиксированных преступлений вошли Московская область (80,2 тыс.), Краснодарский край (68,1 тыс.), Челябинская область (64,8 тыс.) и Республика Башкортостан (57,4 тыс.).

с чего всё началось

Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года. Список на основе данных МВД опубликовал RT. Всего было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году.

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