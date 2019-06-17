Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета 15 июня в 23:00
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
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Чего ждать от рубля и евро: Эксперт дал прогноз на начало августа
Бизнес-новости в Кировевчера в 15:28
Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Актуальные Новостивчера в 01:17
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия
В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение
Обновлено вчера в 20:36
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Грозы и град прогнозируются в Ростове в ближайшие сутки
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны
Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»
Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия
"Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Обновлено вчера в 19:40
Религия
Епархия отказалась от храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Остаётся в реанимации: врачи назвали состояние Алибасова тяжёлым
Обновлено вчера в 05:11
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Погба не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед»
L'Equipe утверждает, что Поль Погба не собирается оставаться в своём текущем клубе Манчестер Юнайтед.
Обновлено 14 июня в 02:58
Происшествия
В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки
Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
На Камчатке летом пройдет этап «Гонки Героев»
В августе в Петропавловске-Камчатском на базе учебно-тренировочного комплекса Войск и Сил на Северо-востоке России «Радыгино» пройдёт заключительный в текущем году этап «Гонки Героев».
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Обрезка деревьев — по сути, это ежегодный распил бюджетных денег. По всему городу пеньки
При крайне ограниченном бюджете на озеленение большинство районных администраций вынужденно ограничиваются тем, что выставляют тендеры на санитарную обрезку деревьев.
Обновлено вчера в 22:17
Религия
День Святой Троицы отмечают православные
Обновлено вчера в 02:13
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, который, как сообщают СМИ, произошёл в рамках вручения премии телеканала «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»
Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23