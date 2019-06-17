Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета 15 июня в 23:00

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
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Эксперты назвали рублевые курсы доллара и евро на начало августа

Невские Новостивчера в 23:30

Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года

Российская газетавчера в 23:00

Чего ждать от рубля и евро: Эксперт дал прогноз на начало августа

Бизнес-новости в Кировевчера в 15:28

Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро к августу

Накануне.Ruвчера в 19:19

Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Актуальные Новостивчера в 01:17
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия

В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение

Обновлено вчера в 20:36
Общество

СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости

Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Грозы и град прогнозируются в Ростове в ближайшие сутки

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны

Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»

Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия

"Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Обновлено вчера в 19:40
Религия

Епархия отказалась от храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы

Обновлено вчера в 04:30
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Происшествия

С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов

Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП

Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»

30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Остаётся в реанимации: врачи назвали состояние Алибасова тяжёлым

Обновлено вчера в 05:11
Кино

Объявлены победители «Кинотавра»

В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей

В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака

Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Погба не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед»

L'Equipe утверждает, что Поль Погба не собирается оставаться в своём текущем клубе Манчестер Юнайтед.
Обновлено 14 июня в 02:58
Происшествия

В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки

Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

На Камчатке летом пройдет этап «Гонки Героев»

В августе в Петропавловске-Камчатском на базе учебно-тренировочного комплекса Войск и Сил на Северо-востоке России «Радыгино» пройдёт заключительный в текущем году этап «Гонки Героев».
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Обрезка деревьев — по сути, это ежегодный распил бюджетных денег. По всему городу пеньки

При крайне ограниченном бюджете на озеленение большинство районных администраций вынужденно ограничиваются тем, что выставляют тендеры на санитарную обрезку деревьев.
Обновлено вчера в 22:17
Религия

День Святой Троицы отмечают православные

Обновлено вчера в 02:13
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, который, как сообщают СМИ, произошёл в рамках вручения премии телеканала «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»

Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму

Обновлено вчера в 23:23
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