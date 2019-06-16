Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета вчера в 23:00
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Общество
В правительстве задумались о сокращении рабочей недели
В российском правительстве накануне празднования Дня России задумались о том, чтобы понятие «пятидневка» сделать устаревшим и сократить рабочую неделю.
Обновлено в 10:54
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Общество
Гороскоп на 17 июня: Не наломайте дров!
Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.
Обновлено в 18:31
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки
Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 20:30
Религия
В России отмечают православный праздник Святой Троицы
В сам День Святой Троицы Патриарх проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Пятидесятницу называют Днем рождения церкви.
Обновлено в 09:46
Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»
Обновлено в 13:59
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье
Продолжается сбор средств на лечение маленького сахалинца Артема Садовникова в Китае
На Сахалине продолжается сбор средств на реабилитацию маленького Артема Садовникова.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Неизвестный напал на офис конгрессмена в Нью-Йорке
Полиция арестовала нападавшего, проникнувшего в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Аэропорт в поселке Мама собираются закрыть
Аэропорт Мамы может принимать по 50 пассажиров в час.
Обновлено в 05:21
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с разгерметизированным салоном
Самолет Милан — Москва, экипаж которого сообщил диспетчеру о возникших в воздухе неполадках, благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе в Петербурге
Водитель автомобиля Skoda двигался в сторону набережной реки Фонтанки, в то время, как школьник переходил дорогу на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Козырьком подъезда раздавило авто в Магадане
В Магадане жители квартир часто жалуются на отошедшие от стен подъездные козырьки и завалившиеся набок бетонные ступеньки.
Обновлено в 20:48