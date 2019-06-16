Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета вчера в 23:00

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Общество В правительстве задумались о сокращении рабочей недели В российском правительстве накануне празднования Дня России задумались о том, чтобы понятие «пятидневка» сделать устаревшим и сократить рабочую неделю.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Общество Гороскоп на 17 июня: Не наломайте дров! Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.

Общество Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.

Политика NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.

Происшествия В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Религия В России отмечают православный праздник Святой Троицы В сам День Святой Троицы Патриарх проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Пятидесятницу называют Днем рождения церкви.

Экономика Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.

Экономика Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Происшествия Неизвестный напал на офис конгрессмена в Нью-Йорке Полиция арестовала нападавшего, проникнувшего в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте.

Транспорт Аэропорт в поселке Мама собираются закрыть Аэропорт Мамы может принимать по 50 пассажиров в час.

Наука В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.

Футбол Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Происшествия В Шереметьево сел самолет с разгерметизированным салоном Самолет Милан — Москва, экипаж которого сообщил диспетчеру о возникших в воздухе неполадках, благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.

Происшествия Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.

Происшествия Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе в Петербурге Водитель автомобиля Skoda двигался в сторону набережной реки Фонтанки, в то время, как школьник переходил дорогу на пешеходном переходе.