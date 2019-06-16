Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета вчера в 23:00

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Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
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Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Российская газетавчера в 23:00

Чего ждать от рубля и евро: Эксперт дал прогноз на начало августа

Бизнес-новости в Кирове15:28

Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Актуальные Новости01:17

Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро к августу

Накануне.Ru19:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Общество

В правительстве задумались о сокращении рабочей недели

В российском правительстве накануне празднования Дня России задумались о том, чтобы понятие «пятидневка» сделать устаревшим и сократить рабочую неделю.
Обновлено в 10:54
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Общество

Гороскоп на 17 июня: Не наломайте дров!

Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 19:04
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Политика

NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ

Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки

Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

При обстреле поселения на юге Алеппо погибли 12 мирных жителей

Обновлено в 18:35
Религия

В России отмечают православный праздник Святой Троицы

В сам День Святой Троицы Патриарх проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Пятидесятницу называют Днем рождения церкви.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»

Обновлено в 13:59
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Экономика

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье

Продолжается сбор средств на лечение маленького сахалинца Артема Садовникова в Китае

На Сахалине продолжается сбор средств на реабилитацию маленького Артема Садовникова.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Неизвестный напал на офис конгрессмена в Нью-Йорке

Полиция арестовала нападавшего, проникнувшего в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте.
Обновлено в 06:28
Общество

Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов

Обновлено в 10:29
Транспорт

Аэропорт в поселке Мама собираются закрыть

Аэропорт Мамы может принимать по 50 пассажиров в час.
Обновлено в 05:21
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Шоу-бизнес

Садальский отреагировал на выздоровление Алибасова фотографией у гроба

Обновлено в 20:41
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Футбол

Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Футбол

Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»

В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с разгерметизированным салоном

Самолет Милан — Москва, экипаж которого сообщил диспетчеру о возникших в воздухе неполадках, благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:42
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе в Петербурге

Водитель автомобиля Skoda двигался в сторону набережной реки Фонтанки, в то время, как школьник переходил дорогу на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Козырьком подъезда раздавило авто в Магадане

В Магадане жители квартир часто жалуются на отошедшие от стен подъездные козырьки и завалившиеся набок бетонные ступеньки.
Обновлено в 20:48
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