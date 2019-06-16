Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета вчера в 23:00

2 фото
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чего ждать от рубля и евро: Эксперт дал прогноз на начало августа

Бизнес-новости в Кирове15:28

Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Актуальные Новости01:17

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

Обновлено в 08:20
Политика

В Израиле обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 12:54
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:52
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Обновлено в 10:59
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Футбол

Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко

Бывший форвард московского «Динамо» Евгений Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 13:47
Политика

Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Религия

Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Обновлено в 07:57
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Ивану Голунову представлена защита как свидетелю

Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Спорт

Сборная России разгромила Словакию в отборочном матче Евро-2020

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в последнем отборочном матче чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 13:42
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Наука

Ученые рассказали, как две минуты тренировок могут спасти от диабета

Обновлено в 08:59
Теннис

Названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва

Названа соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом матче после долгого перерыва, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел до 332 долларов

Подешевеет ли устройство на российском рынке сейчас неизвестно.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 13:42
Армия и оружие

ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов

ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Обновлено в 11:04
Автоспорт

Фернандо Алонсо стал двукратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана»

Экипаж команды Toyota в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Кишиневе неизвестный сообщил о минировании аэропорта

Обновлено в 15:06
Политика

В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя

Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Авто

Версия авто Stout Scarab станет первым минивеном в мире

Stout Scarab представляет собой первый минивен в мире.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева

Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное