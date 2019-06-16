Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета вчера в 23:00
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Футбол
Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко
Бывший форвард московского «Динамо» Евгений Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 13:47
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Спорт
Сборная России разгромила Словакию в отборочном матче Евро-2020
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в последнем отборочном матче чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 13:42
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Теннис
Названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва
Названа соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом матче после долгого перерыва, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел до 332 долларов
Подешевеет ли устройство на российском рынке сейчас неизвестно.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Автоспорт
Фернандо Алонсо стал двукратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана»
Экипаж команды Toyota в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Кишиневе неизвестный сообщил о минировании аэропорта
Обновлено в 15:06
Политика
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Авто
Версия авто Stout Scarab станет первым минивеном в мире
Stout Scarab представляет собой первый минивен в мире.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15