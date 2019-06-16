Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета вчера в 23:00
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Происшествия
Погибшего в массовой драке похоронили в Чемодановке
Обновлено в 08:46
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Авто
Составлен топ-4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей
Ну и на последнюю строчку расположили Audi 80, который на вторичном рынке обойдется в 150 тысяч рублей за версию с дизельным 1,9-литровым 90-сильным мотором.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Экономика
Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль
«АиФ» решил подсчитать, сколько же современных российских рублей весит один старый советский рубль.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ
Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Теннис
Кравчик и Олмос выиграли турнир в Ноттингеме в парном разряде
Американка Дезире Кравчик и мексиканка Джулиана Олмос стали победительницами теннисного турнира в Ноттингеме (Великобритания) в парном разряде.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом
Обновлено в 10:44
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55