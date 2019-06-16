Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета вчера в 23:00

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Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
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Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Актуальные Новости01:17

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия

Погибшего в массовой драке похоронили в Чемодановке

Обновлено в 08:46
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Спорт

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

НТВ показал полное видео избиения Виталины Цымбалюк-Романовской

Обновлено в 09:08
Авто

Составлен топ-4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей

Ну и на последнюю строчку расположили Audi 80, который на вторичном рынке обойдется в 150 тысяч рублей за версию с дизельным 1,9-литровым 90-сильным мотором.
Обновлено в 06:12
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика

Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Экономика

Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль

«АиФ» решил подсчитать, сколько же современных российских рублей весит один старый советский рубль.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО

В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:55
Политика

Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Обновлено в 08:06
Футбол

Сарри стал главным тренером «Ювентуса»

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ

Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве

Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Автоспорт

Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Обновлено в 05:44
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Теннис

Кравчик и Олмос выиграли турнир в Ноттингеме в парном разряде

Американка Дезире Кравчик и мексиканка Джулиана Олмос стали победительницами теннисного турнира в Ноттингеме (Великобритания) в парном разряде.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО

Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом

Обновлено в 10:44
Культура

Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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