Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета 15 июня в 23:00

В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Российская газета15 июня в 23:00

Подробнее о событии

Озвучены рублевые прогнозы на летние курсы доллара и евро

Экономика сегодня02:25

Названы рублевые курсы доллара и евро на начало августа

ФАН00:55

Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро к августу

Накануне.Ruвчера в 19:19

Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро на начало августа

iReactor00:31

Эксперты спрогнозировали рублевые курсы доллара и евро к августу

Народные новости00:34

Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Актуальные Новостивчера в 01:17

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Российская газета15 июня в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Общество

На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов

Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей

Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".
Обновлено в 01:21
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

Обновлено в 02:30
Хоккей

Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика

Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Авто

Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза

Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.
Обновлено вчера в 11:48
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Авто

Опубликованы рендеры возрожденных автомобилей марки Horch

На Instagram-канале AllCarNews появились первые рендеры возможного конкурента Mercedes-Maybach S-класса от Audi.
Обновлено в 00:35
Происшествия

17-летнего биатлониста нашли мёртвым после пробежки на сборах в Крыму

Обновлено вчера в 21:46
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено 15 июня в 15:39
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Кино

В США сносят здание школы, где снимали сериал «Твин Пикс»

Американскую среднюю школу Mount Si, в которой были сняты сцены известного сериала "Твин Пикс", будут сносить, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Генпрокуратура нашла 50 ошибок Минпросвещения при отборе учебников

При формировании нового федерального перечня школьных учебников было допущено более 50 фактических и технических ошибок.
Обновлено в 02:05
Интернет

Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»

Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

На обновленный Ил-114-300 уже есть заказчики, сообщили в «МиГ»

Обновлено в 02:18
Политика

Индия начала торговую войну с США

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.
Обновлено в 01:46
Авто

Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет

Редакция издания «Daily-Motor» поделилась с пользователями списком лучших автомобилей немецких производителей с пробегом не старше трех лет.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей

В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.
Обновлено в 00:54
Происшествия

СМИ сообщают о госпитализации директора театра «Ленком»

Как сообщает РЕН ТВ, 72-летний актёр находится в отделении диагностики, ему назначено несколько процедур.
Обновлено в 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное