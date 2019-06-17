Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета 15 июня в 23:00
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
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с чего всё началось
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.Российская газета15 июня в 23:00
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Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Актуальные Новостивчера в 01:17
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Общество
На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов
Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей
Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".
Обновлено в 01:21
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза
Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Авто
Опубликованы рендеры возрожденных автомобилей марки Horch
На Instagram-канале AllCarNews появились первые рендеры возможного конкурента Mercedes-Maybach S-класса от Audi.
Обновлено в 00:35
Происшествия
17-летнего биатлониста нашли мёртвым после пробежки на сборах в Крыму
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено 15 июня в 15:39
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Кино
В США сносят здание школы, где снимали сериал «Твин Пикс»
Американскую среднюю школу Mount Si, в которой были сняты сцены известного сериала "Твин Пикс", будут сносить, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Генпрокуратура нашла 50 ошибок Минпросвещения при отборе учебников
При формировании нового федерального перечня школьных учебников было допущено более 50 фактических и технических ошибок.
Обновлено в 02:05
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.
Обновлено в 01:46
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Редакция издания «Daily-Motor» поделилась с пользователями списком лучших автомобилей немецких производителей с пробегом не старше трех лет.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей
В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.
Обновлено в 00:54
Происшествия
СМИ сообщают о госпитализации директора театра «Ленком»
Как сообщает РЕН ТВ, 72-летний актёр находится в отделении диагностики, ему назначено несколько процедур.
Обновлено в 02:13