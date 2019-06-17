Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета 15 июня в 23:00
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
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с чего всё началось
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.Российская газета15 июня в 23:00
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Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Актуальные Новостивчера в 01:17
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
ФНС отказали в наблюдении за крупнейшим речным перевозчиком России
На сайте компании отмечается, что она является одним из крупнейших речных перевозчиков России и обладает более 85% пассажирского и грузопассажирского флота республики.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено 15 июня в 22:43
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Хоккей
Бывший арбитр КХЛ Черенков скончался на 53-м году жизни
Бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги Александр Черенков скончался на 53-м году жизни.
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
XVI Международный конкурс имени Чайковского открывается в Москве
В Москве открывается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Команда Зеленского может продать здание администрации президента
В команде Зеленского еще до инаугурации заявляли, что администрация планирует перебраться в другое место.
Обновлено вчера в 15:31
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон «Донбасс»
Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно снятый со своего поста, впервые рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация нанесла удар по запрещенному в РФ добровольческому батальону "Донбасс".
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
Лады с загранпаспортом: особые версии, которые обитали только за границей
Lada Natacha Кабриолеты на базе переднеприводной восьмёрки делал с десяток компаний, что в СССР, что за пределами.
Обновлено в 00:30
Общество
Тайшетский регион ВСЖД: нацеленность на результат
При подведении итогов весеннего комиссионного осмотра Тайшетского региона в докладах руководителей станции и других подразделений были отмечены результаты работы за первые месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:03
Гаджеты
IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Кемерове молния убила мужчину
В прошлую пятницу, 14 июня, в Кемерове на проспекте Московский рядом с будущим Президентским кадетским училищем нашли труп мужчины.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде
Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес
Обновлено вчера в 23:58
Технологии
Оптическая иллюзия с шарами и полосами набирает популярность в Сети
Новая оптическая иллюзия набирает популярность среди пользователей социальных сетей.
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