Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августаРоссийская газета 15 июня в 23:00
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
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Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа
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