Общество

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников. Уральцам стоит задуматься

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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

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Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

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Опрос: молодые финансисты - выпускники ВШЭ и МГИМО зарабатывают в среднем 110 тыс. рублей

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
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Обновлено вчера в 13:03
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

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Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года

Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
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На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

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Обновлено вчера в 16:00
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Обновлено вчера в 02:34
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9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено вчера в 02:46
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
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Политика

Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика

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Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы

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Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
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В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
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10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
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На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
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Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык

Роскачество разработало рекомендации по выбору шашлыка, в которых обращает внимание на важность покупки продукции известных производителей, срок хранения и максимально простой состав продукта, а также риск маринадов на основе майонеза, говорится в сообщении организации.
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Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на 13 июля

Запланированный на 12 июля запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" на ракете-носителе "Протон-М" перенесли.
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Наука

Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
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«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata

Российская компания намерена вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотников до конца нынешнего года, в том числе автомобили на базе Hyundai Sonata 2020.
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Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 02:01
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
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Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку

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В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
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