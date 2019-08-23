Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновниковLenta.ru 04:20

Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Согласно данным Росстата, в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону.
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с чего всё началось

Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.
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Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

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Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками

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В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками

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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Lenta.ru04:20

Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками

РБК02:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия

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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

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Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
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Президент провел совещание с постоянными членами СБ

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Скончался режиссер Михаил Ведышев

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Происшествия

В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции

Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
Обновлено в 13:52
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Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Происшествия

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Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Экономика

ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено в 12:44
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Туктамышева намерена исполнять три тройных акселя в двух программах

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Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
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В Сочи совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»

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Армия и оружие

В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах

Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
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Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»

В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
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Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю

"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
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В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
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Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат

Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
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Стали известны главные конкуренты Lada XRAY Cross с вариатором

Главными конкурентами новой версии LADA XRay Cross, по мнению маркетологов российского автогиганта, являются четыре автомобиля: KIA Rio X-Line; Hyundai Creta; Renault Duster; Renault Kaptur; Renault Sandero.
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Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
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Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео

В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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