Общество
Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности
Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертностиРИА Новости04:29
В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в целом цифры по стране улучшаются.
РИА Новости04:29
Оценить
30 человек отреагировали
Наибольшая смертность по болезням системы кровообращения сегодня фиксируется в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской и Псковской областях. По новообразованиям - в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях, городе Севастополе.
— Татьяна Голикова, российский политикВести.Финанс 04:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Здоровье
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Путешествия
«Турпомощь» взяла на себя ответственность за вывоз россиян с Хайнаня
Ранее Осауленко сообщил РИА Новости, что по линии ассоциации "Турпомощь" в субботу вылетает рейс авиакомпании Azur Air на 334 кресла, в воскресенье планируется рейс авиакомпании Pegasus на 290 кресел, в ночь с понедельник на вторник будет организован еще один рейс Azur Air.
Обновлено в 06:50
Общество
Власти Петербурга выдумали историю о бакланах на стадионе «Зенита»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал резонансную историю с бакланами, вредившими строительству нового футбольного стадиона.
Обновлено в 03:17
Общество
Число заключённых в России достигло исторического минимума
Количество заключённых в России достигло исторического минимума.
Обновлено в 03:13
Общество
Елку из использованных проездных установили в московском метро
Администрация московского метро установила на станции "Тургеневская" необычную елку высотой 3,5 м из использованных проездных "Единый".
Обновлено в 04:23
Общество
Instagram заблокировал аккаунт врио главы Приморья
Социальная сеть Instagram заблокировала страницу временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Обновлено в 03:11
Общество
Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета
Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С
Министерство здравоохранения РФ не намерено сокращать объемы закупки лекарств, предназначенных для лечения гепатита С. Об этом заявила в пятницу глава министерства Вероника Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Обновлено в 04:57
Транспорт
В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро
В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве в выходные
В выходные, 15 и 16 декабря, в столичный регион придет похолодание, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:00
Общество
Шнуров в стихах оценил идею депутатов провести конкурс для рэперов
Обновлено в 06:01
Общество
Депутаты предложили наказывать пьяных общественными работами
Депутаты предлагают применять к нарушителям наказание в виде обязательных работ.
Обновлено в 03:59
Транспорт
«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды, сообщил источник
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает возможность введения платы за пользование стаканчиками на борту для снижения допзатрат, сообщил РИА Новости источник в перевозчике.
Обновлено в 07:02
Транспорт
В ПДД ввели новые знаки и ограничения
Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Минпросвещения изменило правила аттестаций для 9-го и 11-го классов
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили новый порядок итоговой государственной аттестации для выпускников 9-х и 11-х классах, говорится в сообщении Минпросвета, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:18