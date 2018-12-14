Общество

Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности
РИА Новости
04:29

В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в целом цифры по стране улучшаются.
РИА Новости04:29
Татьяна Голикова
Наибольшая смертность по болезням системы кровообращения сегодня фиксируется в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской и Псковской областях. По новообразованиям - в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях, городе Севастополе.
— Татьяна Голикова, российский политикВести.Финанс 04:57

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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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