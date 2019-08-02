Общество
Названы российские регионы с самым высоким числом абортовLenta.ru 01:49
«Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2», — сказано в публикации. Наименьшие показатели в тот период были зарегистрированы в Москве, Ингушетии и Дагестане.
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с чего всё началось
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.РИА Новостивчера в 20:49
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