Экономика

Названы российские регионы с самым доступным бензиномИзвестия 17:10

Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Рейтинг. Эксперты на основе данных Росстата рассчитали, какой объем бензина марки АИ-92 смогут приобрести жители различных регионов России на среднемесячную зарплату.
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Названы регионы с самым доступным бензином

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести на среднемесячную зарплату больше бензина, чем в любом другом регионе России, а меньше всех топлива могут позволить себе жители Дагестана. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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