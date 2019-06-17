Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью ракаLenta.ru 03:10
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая. Об этом RT рассказали в Минздраве. Второе место в рейтинге ведомства заняла Мордовия — 3292,1 на 100 тысяч населения.
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с чего всё началось
В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.RT на русскомвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Авто
Mitsubishi предложит в России семиместный Outlander
Напомним, на сегодняшний день российские дилеры предлагают пятиместный переднеприводный Mitsubishi Outlander от 1 699 000 рублей.
Обновлено в 04:28
Общество
Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter
Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter.
Обновлено в 03:28
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта
Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Политика
Миллионные протесты прошли в Гонконге
Обновлено в 00:31
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Политика
Россию обвинили в помощи нелегальным мигрантам
Европейские аналитики обвинили Россию в том, что она якобы помогала нелегальным мигрантам попасть в Евросоюз и посеять "хаос и беспорядок" в регионе.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Футбол
Себальос заявил, что не хотел работать с Зиданом
Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
Обновлено в 03:42
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
В New York Times предложили утопить флот «пиратского» Ирана
Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт.
Обновлено в 03:22
Общество
Студентов предложили освободить от уплаты налога с матпомощи
Согласно проекту закона, автором которого является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, студенты и аспиранты вузов могут быть освобождены от уплаты налога при оказании им материальной помощи со стороны учебного заведения.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку
Как сообщало EADaily, позже эту информацию опровергли в Донецке.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Эксперты не успели подготовить исследование по делу «Седьмой студии»
Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 04:26
Кино
Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» стал лидером проката
За первые четыре дня проката в России фильм собрал более 240 миллионов рублей.
Обновлено в 03:05
Спорт
Легкоатлет Шубенков назвал «драматичным» выигранный в падении забег
Спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами, показав результат 13,12 секунды.
Обновлено в 04:17
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Футбол
Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита»
Альбиси является игроком сборной Франции. Разыгрывающий был вызван в национальную команду на тренировочные сборы перед Кубком мира-2019.
Обновлено в 03:17
Космос
Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске
На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери
Отец известной певицы Жанны Фриске, скончавшейся после борьбы с раком мозга четыре года назад, Владимир Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Обновлено вчера в 21:22