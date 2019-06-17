Названы российские регионы с самой высокой распространенностью ракаLenta.ru 03:10

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.

с чего всё началось

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая. Об этом RT рассказали в Минздраве. Второе место в рейтинге ведомства заняла Мордовия — 3292,1 на 100 тысяч населения.

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

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