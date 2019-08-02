Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортовИзвестия вчера в 23:56
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов. Данные статистического сборника Минздрава РФ приводит в пятницу, 2 августа «РИА Новости».
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с чего всё началось
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.РИА Новостивчера в 20:49
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Общество
Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки объединились в группу
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Политика
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Обновлено в 02:34
Политика
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Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
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Обновлено вчера в 22:32
Гаджеты
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Единоборства
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Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
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Происшествия
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Обновлено в 00:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика
РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами
Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода).
Обновлено вчера в 13:24
Музыка
Rammstein покорили самую крупную концертную площадку России
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
Политика
Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд
Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России
Акционеры одобрили внесение изменений в устав UC Rusal в соответствии с российским законодательством и принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Музыка
Канадку спасла от пумы песня группы Metallica
Обновлено в 01:45
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Названа дата начала испытаний бронеавтомобиля «Атлет»
Как сообщает ТАСС, новые российские бронеавтомобили «Атлет» выйдут на свои первые испытания уже 5 августа.
Обновлено вчера в 10:05
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи
В Великобритании 46-летняя женщина чуть не лишилась ноги и даже могла умереть из-за сепсиса и гангрены после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом.
Обновлено в 01:11
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Роскомнадзор подготовит зеркальный ответ после решения Ofcom по RT
Сайт Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено подготовить поправки в законодательство для зеркального ответа на ущемление российских СМИ за рубежом.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16