"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.

с чего всё началось

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов. Данные статистического сборника Минздрава РФ приводит в пятницу, 2 августа «РИА Новости».

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