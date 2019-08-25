Экономика

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотекеLenta.ru 06:09

В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
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с чего всё началось

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Эксперты: ипотечные каникулы будут востребованы в республиках СКФО

Московский Комсомолец08:30

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Lenta.ru06:09

Названы регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

News.ru00:21

Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

Комсомольская правда04:19

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

REGNUM02:04

Названы регионы, жителям которых больше других нужны ипотечные каникулы

Life.ru04:23

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться

Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
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Экономика

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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.
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Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Культура

Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года

Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
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Смартфон Honor V30 будет оснащен модемом 5G

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Сирийская армия начала операцию по освобождению города Кобани

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Политика

Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

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В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП

Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.
Обновлено в 21:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле

Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
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Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Общество

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Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 06:01
Авто

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Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
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Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

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Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

Обновлено 23 августа в 17:15
Общество

Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

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Энергетика

Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
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Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Технологии

За рубежом заинтересовались космической медициной РФ

Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Хоккей

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

Обновлено в 10:56
Политика

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
Обновлено в 19:41
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
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