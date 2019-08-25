Экономика

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотекеLenta.ru 06:09

Проблемы с выплатой ипотеки есть во всех регионах России, однако они прогрессируют в 44 субъектах. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).
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Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

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Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известиявчера в 17:02

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Эксперты: ипотечные каникулы будут востребованы в республиках СКФО

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
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