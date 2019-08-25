Экономика

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотекеLenta.ru 06:09

Проблемы с выплатой ипотеки есть во всех регионах России, однако они прогрессируют в 44 субъектах. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).
Известиявчера в 17:02

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Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

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Названы регионы с наибольшим спросом на «ипотечные каникулы»

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Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

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Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

REGNUM02:04

Названы регионы, жителям которых больше других нужны ипотечные каникулы

Life.ru04:23

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известиявчера в 17:02
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В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
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