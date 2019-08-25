Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотекеLenta.ru 06:09
Проблемы с выплатой ипотеки есть во всех регионах России, однако они прогрессируют в 44 субъектах. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).Известиявчера в 17:02
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