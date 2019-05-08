Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемостьLife.ru 10:15

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, в которых в первые три месяца 2019 года наблюдался рост рождаемости.

Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

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