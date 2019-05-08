Общество

Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемостьLife.ru 10:15

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, в которых в первые три месяца 2019 года наблюдался рост рождаемости.
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Подробнее о событии

Правительство подготовило план по повышению рождаемости в России

РИА Новости12:11

Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

РБК10:19

Рождаемость в начале года выросла только в трёх регионах России

Говорит Москва11:22

Рождаемость в Москве выросла с начала года

News.ru10:06

Голикова назвала регионы с растущей рождаемостью

Rambler News Service09:55

Голикова призвала регионы разработать дополнительные меры по повышению рождаемости

Парламентская газета09:31

Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Life.ru10:15
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

МИД РФ: ФБР усилило давление на россиян в США

"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности", - заявили в МИД.
Обновлено в 13:13
Общество

Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Футбол

Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Прославленный советский хоккеист, ныне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает Федеральное агентства новостей (ФАН).
Обновлено в 11:00
Происшествия

Адвокат: у Кокорина и Мамаева не должно было быть реального срока

Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Общество

Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019

Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Кино

Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»

Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено купить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Общество

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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