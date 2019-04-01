Экономика
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городахРоссийская газета 02:28
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг. Средняя зарплата в провинции в России в 2018 году составила 34,5 тысячи рублей в месяц.
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Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.РИА Новостивчера в 18:27
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Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
Зидан объяснил появление своего сына в воротах «Реала»
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:54
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Обновлено вчера в 23:04
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Политика
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции
Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.
Обновлено в 02:07
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Технологии
В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты
В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.
Обновлено в 02:21
Путешествия
Россияне назвали самых воспитанных туристов
Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Интернет
Google окончательно закрыл сервис сокращения ссылок goo.gl
Google окончательно прекратил поддержку сервиса Google URL Shortener, который позволял пользователям создавать короткие ссылки вида goo.gl.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено 30 марта в 02:15
Шоу-бизнес
Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах
Певице и телеведущей Ольге Бузовой стало плохо после концерта в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько зарабатывает Василиса Володина
Совет известного астролога мечтают получить не только юные девушки, желающие узнать о суженом, но и солидные бизнесмены, согласующие проведение миллионных сделок с гороскопами специалиста.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Полиция Украины получила 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Блестящий гол Руни и ассист принесли «Ди Си Юнайтед» победу
Обновлено в 02:19
Происшествия
В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину
В Екатеринбург напротив ТЦ «Успенский» на улице Вайнера толпа выходцев из Средней Азии устроила поножовщину.
Обновлено в 01:54