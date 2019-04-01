Экономика

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городахРоссийская газета 02:28

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг. Средняя зарплата в провинции в России в 2018 году составила 34,5 тысячи рублей в месяц.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых и средних городах

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
РИА Новостивчера в 18:27

Подробнее о событии

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Известиявчера в 19:27

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

РЕН ТВвчера в 21:12

Эксперты назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в малых и средних городах

ФАНвчера в 20:43

Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

Народные новостивчера в 20:04

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции

Life.ruвчера в 21:41

Эксперты назвали регионы с оптимальным соотношением зарплат и цен, помимо Москвы и Санкт-Петербурга

Царьградвчера в 19:18

Высокие зарплаты в регионах получают в Сибири и ДФО, низкие - на Северном Кавказе

ПРАЙМвчера в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Политика

В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре

В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Политика

ЦИК Украины обработал половину бюллетеней на выборах президента

Обновлено в 02:09
Футбол

Зидан объяснил появление своего сына в воротах «Реала»

Обновлено в 01:39
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:54
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Обновлено вчера в 23:04
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Политика

Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц

Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины

Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции

Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.
Обновлено в 02:07
Политика

Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане

Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Важное за сутки

Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц

В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Технологии

В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты

В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.
Обновлено в 02:21
Путешествия

Россияне назвали самых воспитанных туристов

Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Интернет

Google окончательно закрыл сервис сокращения ссылок goo.gl

Google окончательно прекратил поддержку сервиса Google URL Shortener, который позволял пользователям создавать короткие ссылки вида goo.gl.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Торнадо снес батут с детьми в Китае

Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий

Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено 30 марта в 02:15
Шоу-бизнес

Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах

Певице и телеведущей Ольге Бузовой стало плохо после концерта в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько зарабатывает Василиса Володина

Совет известного астролога мечтают получить не только юные девушки, желающие узнать о суженом, но и солидные бизнесмены, согласующие проведение миллионных сделок с гороскопами специалиста.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Полиция Украины получила 1,3 тысячи сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Блестящий гол Руни и ассист принесли «Ди Си Юнайтед» победу

Обновлено в 02:19
Происшествия

В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину

В Екатеринбург напротив ТЦ «Успенский» на улице Вайнера толпа выходцев из Средней Азии устроила поножовщину.
Обновлено в 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное