Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городахРоссийская газета 02:28

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

с чего всё началось

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг. Средняя зарплата в провинции в России в 2018 году составила 34,5 тысячи рублей в месяц.

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах

Политика В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Политика Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.

Экономика В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Общество Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.

Происшествия В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.

Политика Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.

Важное за сутки Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Технологии В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.

Путешествия Россияне назвали самых воспитанных туристов Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.

Интернет Google окончательно закрыл сервис сокращения ссылок goo.gl Google окончательно прекратил поддержку сервиса Google URL Shortener, который позволял пользователям создавать короткие ссылки вида goo.gl.

Происшествия Торнадо снес батут с детьми в Китае Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.

Шоу-бизнес Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах Певице и телеведущей Ольге Бузовой стало плохо после концерта в подмосковных Мытищах.

Шоу-бизнес Стало известно, сколько зарабатывает Василиса Володина Совет известного астролога мечтают получить не только юные девушки, желающие узнать о суженом, но и солидные бизнесмены, согласующие проведение миллионных сделок с гороскопами специалиста.