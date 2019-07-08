Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населенияРИА Новости 17:42

Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
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Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

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Кино

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В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ

В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
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Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
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Авто

Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап

Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
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Мир нуждается в атомной энергии: на подходе более безопасные и компактные реакторы

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Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

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Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
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Кино

Российские продюсеры завоевали главный приз кинофестиваля в Таормине

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Интернет

Mozilla может стать «интернет-злодеем года»

Компанию номинировали на премию «интернет-злодей года». Mozilla номинирована на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
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Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
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