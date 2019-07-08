Общество
Названы регионы с самыми высокими доходамиГазета.Ru вчера в 17:51
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9. При этом тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ.
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Политика
Украинский телеканал поддержит матерный спич грузинского журналиста
Флешмоб в поддержку грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего в эфире президента РФ, планируют провести сотрудники украинского телеканала «Прямой», 8 июля сообщает Страна.UA.
Обновлено в 03:04
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Музыка
Григорий Лепс споет дуэтом со Стивеном Сигалом
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
Обновлено вчера в 23:44
Технологии
В Польше найдено древнее захоронение славянки с боевым топором
Само захоронение археологи нашли много лет назад, но тогда никто не предал значения тому, что рядом с останками был обнаружен славянский боевой топор, изготовленный на территории Польши.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грир и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии
Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье
В Сызрани растет число зараженных кишечной инфекцией
Обновлено в 00:11
Финансы
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
Нет повода не снизить На грядущее ослабление американской валюты указывает изменившаяся риторика Федеральной резервной системы, отмечают экономисты Saxo Bank.
Обновлено в 01:00
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Гаджеты
Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge
Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Энергетика
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:33
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Экономика
22 миллиарда рублей потребуется для отслеживания санкционных грузов
Центр развития цифровых платформ, который принадлежит оператору системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" установит и будет обслуживать дорожные камеры для контроля транзита санкционных грузов, пишет "РБК".
Обновлено в 01:45
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика
Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией
Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Авто
Mercedes выпустит новое поколение родстера Mercedes SL
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz в настоядее время занимается возобновлением выпуска известного родстера Mercedes-Benz SL, некоторые детали о которых уже опубликованы.
Обновлено в 00:47
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25