Экономика
Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитовРБК 01:19
Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам. При этом ответственнее всех к погашению задолженности по кредитам подходят жители Крыма и Севастополя, сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Республика Ингушетия стала аутсайдером рейтинга российских регионов с просроченной задолженностью по кредитам, самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новостивчера в 18:46
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Происшествия
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В Кремле прокомментировали опрос о влиянии президента на жизнь страны
В Кремле видели опрос "Левада-центра", согласно которому влияние президента и силовиков на жизнь страны снизилось, но не могут прокомментировать его результаты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
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Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
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Обновлено в 02:27
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Совет ЕС продлил санкции против Януковича
Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщается на сайте законодательного органа.
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Общество
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Посольство РФ в Лондоне подготовило доклад "Солсбери: вопросы без ответа", приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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В Брянске воспитанники детсадов отравились кефиром и сметаной
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Обновлено в 05:37
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РПЛ: Всего в одном матче тура болельщики нарушили правила поведения
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Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»
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Названы детали возможной торговой сделки между США и Китаем
КНР и США не смогли договориться по ряду вопросов в ходе седьмого раунда консультаций по вопросам торговли на высоком уровне в Вашингтоне с 21 по 24 февраля.
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Происшествия
В Петербурге загорелся мусорный ангар
В Петербурге горит помещение ангара, в котором сортируют мусор.
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В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Кузьмин: «„Рубин“ закрыл задолженность. В конце февраля все решилось»
В конце февраля все решилось, наконец-то мы закрыли все вопросы.
Обновлено в 04:55