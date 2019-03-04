Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитамИзвестия 20:10
Тройку лидеров составили Севастополь, Крым и Ингушетия, которая стала аутсайдером по показателю доли просроченных задолженностей. 18 февраля эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
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Республика Ингушетия стала аутсайдером рейтинга российских регионов с просроченной задолженностью по кредитам, самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новости18:46
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
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