Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в РоссииLenta.ru 08:17

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты, передает РИА Новости.
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Татьяна Голикова
Скажу, что на сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий – в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.
— Татьяна Голикова, российский экономистRambler News Service 04:36

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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