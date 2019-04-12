Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в РоссииLenta.ru 08:17
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты, передает РИА Новости.
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Скажу, что на сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий – в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.
— Татьяна Голикова, российский экономистRambler News Service 04:36
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