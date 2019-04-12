Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в РоссииLenta.ru 08:17

Скажу, что на сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий – в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты, передает РИА Новости.

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Общество Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.

Политика Законопроект о «суверенном интернете» рассмотрен во втором чтении Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать какое ‑ то воздействие на сеть извне Российской Федерации.

Гаджеты В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Происшествия Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция 12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.

Кино Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн» Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.

Происшествия В Тюмени проходит контртеррористическая операция Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.

Политика Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Происшествия Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.

Политика Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Елисейский дворец для переговоров с главой Французской Республики Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.

Политика В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.

Спорт Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.

Политика Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".

Кино Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Политика Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.

Здоровье В ДР Конго достигла пика эпидемия лихорадки Эбола Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигла пика за прошедшие 8 месяцев.

Политика ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").