Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в РоссииLenta.ru 08:17
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить241
Скажу, что на сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий – в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.
— Татьяна Голикова, российский экономистRambler News Service 04:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle открыли стрельбу
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Политика
Медведев назначил замминистра энергетики
Заместителем министра энергетики назначен Юрий Маневич.
Обновлено в 11:16
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Ранее Магнитогорская епархия в Челябинской области в качестве наказания направила Зотова служить в село Фершампенуаз за фотографии жены с конкурса красоты, сделанные во время Великого поста и выложенные в соцсетях.
Обновлено в 11:53
Космос
Ученый РАН заявил о ненужности пилотируемой космонавтики
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Экономика
«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком
Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
Обновлено в 07:33
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила губы
Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка
У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
Обновлено в 03:27
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P
Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»
В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 06:36
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог
В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37
Футбол
Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две недели
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Обновлено в 11:02