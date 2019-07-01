Недвижимость

Названы регионы с самым доступным жильёмDeita.ru 22:00

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Как оказалось, Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО стали самыми доступными регионами для покупки жилой недвижимости. Среднестатистическому жителю этих регионов нужно порядка полутора лет для того, чтобы накопить денег на покупку типовой квартиры.
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Названы регионы с самым доступным жильём

Deita.ru22:00

ОБЗОР: Труднее всего в РФ купить квартиру жителям Крыма, Севастополя, Чечни и Дагестана

ПРАЙМ17:20
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