Недвижимость
Названы регионы с самым доступным жильёмDeita.ru 22:00
Как оказалось, Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО стали самыми доступными регионами для покупки жилой недвижимости. Среднестатистическому жителю этих регионов нужно порядка полутора лет для того, чтобы накопить денег на покупку типовой квартиры.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.
Обновлено в 12:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество
Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске
В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:58
Политика
Япония ужесточает порядок экспорта наноматериалов в Южную Корею
Япония ужесточает порядок экспорта в Южную Корею материалов в области нанотехнологий, которые используются в электронной промышленности, в связи с "подрывом доверительных отношений" двух стран, говорится в распространенном в понедельник сообщении японского министерства экономики, торговли и промышленности.
Обновлено в 22:33
Армия и оружие
Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском
Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Общество
В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Происшествия
В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления
Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 02:03
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра.
Обновлено в 22:03
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Экономика
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 18:33
Политика
В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
Обновлено в 14:15