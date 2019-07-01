Экономика

Названы регионы с самым доступным жильёмDeita.ru вчера в 22:00

Как оказалось, Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО стали самыми доступными регионами для покупки жилой недвижимости. Среднестатистическому жителю этих регионов нужно порядка полутора лет для того, чтобы накопить денег на покупку типовой квартиры.
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Среднестатистическая семья на Сахалине сможет накопить на квартиру за 4,3 года

SakhalinMedia.ru00:00

Названы регионы с самым доступным жильём

Deita.ruвчера в 22:00

ОБЗОР: Труднее всего в РФ купить квартиру жителям Крыма, Севастополя, Чечни и Дагестана

ПРАЙМвчера в 17:20
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Энергетика

С 1 июля выросли цены на газ для потребителей

С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие

Истребители РФ поднимались на перехват у границ 11 раз за неделю

Российские истребители поднялись в воздух 11 раз за неделю с целью перехвата иностранных самолётов у границ РФ.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Транспорт

В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа

В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова

Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

В Кузбассе в Томи утонули мать и ребёнок

Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено вчера в 09:33
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Медведев проведет совещание о двукратном снижении уровня бедности

Ключевыми вопросами станет достижение приоритетных целей: двукратное снижение уровня бедности, рост реальных доходов и увеличение пенсионного обеспечения выше инфляции.
Обновлено в 00:18
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

В России началось производство ЗРК С-500

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Общество

Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено 29 июня в 21:01
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Японская флотилия вышла на промысел китов

Обновлено в 00:16
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10
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