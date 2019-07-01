Общество
Названы регионы с самым доступным жильемРоссийская газета 02:21
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале. А дольше всех копят на квартиру жители Крыма, Чечни, Дагестана и Севастополя. Для анализа была взята семья из трех человек и типовая жилплощадь 60 квадратных метров.
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с чего всё началось
Кроме пяти вышеперечисленных, еще в восьми регионах доступность жилья выше, чем в среднем по России, и не превышает 3,9 года накоплений. К ним относятся Камчатка, Коми, Челябинская, Тюменская, Иркутская, Томская, Кемеровская области, Красноярский край.РИА Новостивчера в 17:34
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