Названы регионы с самым доступным жильемРоссийская газета 02:21

Кроме пяти вышеперечисленных, еще в восьми регионах доступность жилья выше, чем в среднем по России, и не превышает 3,9 года накоплений. К ним относятся Камчатка, Коми, Челябинская, Тюменская, Иркутская, Томская, Кемеровская области, Красноярский край.

с чего всё началось

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале. А дольше всех копят на квартиру жители Крыма, Чечни, Дагестана и Севастополя. Для анализа была взята семья из трех человек и типовая жилплощадь 60 квадратных метров.

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