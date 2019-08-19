Энергетика

Названы регионы с самым доступным бензином для населенияРИА Новости 17:17

2 фото
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Аутсайдеры Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Исследование выявило регионы с самым доступным для жителей бензином

Вечерняя Москва17:28

ОБЗОР: Самым доступным в России бензин оказался для жителей северных регионов и Москвы

ПРАЙМ17:18

Названы регионы с самым доступным бензином для населения

РИА Новости17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика

Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни

Обновлено в 16:34
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Происшествия

У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

Обновлено в 08:36
Происшествия

Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой

Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Экономика

Строительство аэропорта «Гагарин» профинансировали из средств ФНБ

Обновлено в 06:30
Футбол

«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»

"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов

Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.
Обновлено в 08:31
Политика

Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Общество

Мэр канадской Оттавы признался в своем гомосексуализме

Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси

Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Политика

Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»

Обновлено в 15:40
Происшествия

На Аляске из-за жары массово гибнет лосось

Обновлено в 03:12
Политика

В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Певица Валерия не пришла на свадьбу сына

В начале июля старший сын Валерии — 24-летний Артемий женился на своей возлюбленной.
Обновлено в 10:00
Политика

Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 10:39
Политика

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью

В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре

Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол

Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями

Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Авто

В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров

Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Политика

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Здоровье

Станут ли почтальоны ещё и врачами?

На почтальонов хотят возложить ещё одну функцию – медработников.
Обновлено в 17:07
Общество

Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН

Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 13:03
Футбол

Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»

Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Россия начала создание новой военной базы в восточной части Сирии

Обновлено в 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Северный Кавказ
Регион
Историко-культурный регион России. Включает северную часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до реки Псоу. Это самый густонаселенный регион Российской Федерации. Общая численность проживающих в России представителей северокавказских народов, установленная в ходе переписи населения 2002 года - около 6 миллионов человек. Площадь 258,3 тыс. км². Население 14,8 млн чел., или 10,5% населения России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное