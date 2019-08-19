Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населенияРИА Новости 17:17
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Аутсайдеры Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.
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Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Футбол
«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»
"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.
Обновлено в 08:31
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Общество
Мэр канадской Оттавы признался в своем гомосексуализме
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси
Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Обновлено в 15:40
Происшествия
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Обновлено в 03:12
Политика
В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Певица Валерия не пришла на свадьбу сына
В начале июля старший сын Валерии — 24-летний Артемий женился на своей возлюбленной.
Обновлено в 10:00
Политика
Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 10:39
Политика
Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол
Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями
Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Здоровье
Станут ли почтальоны ещё и врачами?
На почтальонов хотят возложить ещё одну функцию – медработников.
Обновлено в 17:07
Общество
Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН
Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 13:03
Футбол
Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»
Обновлено в 15:16