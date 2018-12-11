Наибольшие проблемы с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства имеют многодетные семьи - таких 16,8 процента. Еще одна проблемная группа российского населения, имеющая сложности с оплатой услуг ЖКХ, как уточняет эксперт, это неполные семьи (таких 15,8 процента).

с чего всё началось

Больше всего проблем с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства возникает у жителей южных регионов. Об этом РГ рассказал проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец, ссылаясь на данные Росстата. Максимальное количество должников — в Ставропольском крае — 33,8 процента.

Названы регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

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