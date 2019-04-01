Общество
Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городахНародные новости 20:04
Выяснилось, что самые высокие зарплаты в небольших городах зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где в небольших городах зарплата достигает отметки в 87 тысяч рублей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Технологии
СМИ сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты
Специалисты считают, что программное обеспечение, установленное на кассовую технику для передачи персональных данных третьему лицу может иметь преступный характер – таким образом владельцы техники могут уклоняться от налогов.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Кино
Сергей Собянин поздравил Александра Збруева с днем рождения
Обновлено в 06:00
Политика
Порошенко и Зеленский устроят дебаты перед вторым туром выборов
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с журналистами в Киеве сказал, что считает обязательными дебаты кандидатов перед вторым туром выборов, пишет Интерфакс.
Обновлено в 16:48
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Транспорт
В Выксе готовятся к сезону ремонта и строительства дорог
В текущем году в ремонте грунтовок будет использована следующая технология: нижний слой — шлак фракции 20-30 см, верхний — 5-15 см, это будет достаточно крепкая дорога с минимумом пыли.
Обновлено в 10:37
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием
Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:57
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Хоккей
«Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину» Свечникова
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:31
Армия и оружие
Взаимный контроль укрепляет доверие
Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Важное за сутки
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов
Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 19:54
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены
Обновлено в 08:04
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США
Два пилота Корпуса морской пехоты США погибли в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper в районе города Юма в штате Аризона, сообщается на официальном сайте Корпуса.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено в 21:03