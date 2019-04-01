Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городахНародные новости 20:04

Выяснилось, что самые высокие зарплаты в небольших городах зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где в небольших городах зарплата достигает отметки в 87 тысяч рублей.

Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

Технологии СМИ сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты Специалисты считают, что программное обеспечение, установленное на кассовую технику для передачи персональных данных третьему лицу может иметь преступный характер – таким образом владельцы техники могут уклоняться от налогов.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

Политика Порошенко и Зеленский устроят дебаты перед вторым туром выборов Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с журналистами в Киеве сказал, что считает обязательными дебаты кандидатов перед вторым туром выборов, пишет Интерфакс.

Финансы Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.

Транспорт В Выксе готовятся к сезону ремонта и строительства дорог В текущем году в ремонте грунтовок будет использована следующая технология: нижний слой — шлак фракции 20-30 см, верхний — 5-15 см, это будет достаточно крепкая дорога с минимумом пыли.

Общество Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Политика Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.

Политика Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.

Хоккей «Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину» Свечникова "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Взаимный контроль укрепляет доверие Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Шоу-бизнес Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.

Армия и оружие Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.

Происшествия В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США Два пилота Корпуса морской пехоты США погибли в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper в районе города Юма в штате Аризона, сообщается на официальном сайте Корпуса.