Составлен рейтинг российских регионов с самой высокой зарплатойАргументы и Факты вчера в 21:40

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

с чего всё началось

Как считают специалисты, это, вероятнее всего, связано с тем, что в этих регионах сырьевая экономика и поэтому самые высокие зарплаты получают там, где ведется добыча. Больше всего зарабатывают жители в «провинциях» Ямало-Ненецкого автономного округа – средняя зарплата составляет 87 тысяч рублей.

Составлен рейтинг российских регионов с самой высокой зарплатой

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