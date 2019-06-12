Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностьюГазета.Ru 07:40

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год. Больше всего младенцев родилось в Москве – 132,1 тыс. человек. Одновременно с этим столица стала регионом с самой высокой смертностью – за прошлый год в Москве скончались 122 тыс. человек.
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Росстат назвал регионы с наибольшим числом родившихся в 2018 году

Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году. С соответствующими данными ознакомился RT. В Москве в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.
RT на русском01:00

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Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Газета.Ru07:40

Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

РБК05:05

Росстат назвал регионы с наибольшим числом родившихся в 2018 году

RT на русском01:00

Названы регионы России с самой высокой рождаемостью

Телеканал 360°02:58

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Известия02:55

Назван топ российских регионов по рождаемости и смертности

Московский Комсомолец03:47

Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

РИА Новости03:51
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
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Политика

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