Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностьюГазета.Ru 07:40

Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году. С соответствующими данными ознакомился RT. В Москве в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.

с чего всё началось

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год. Больше всего младенцев родилось в Москве – 132,1 тыс. человек. Одновременно с этим столица стала регионом с самой высокой смертностью – за прошлый год в Москве скончались 122 тыс. человек.

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

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