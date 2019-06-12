Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностьюГазета.Ru 07:40

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год. Больше всего младенцев родилось в Москве – 132,1 тыс. человек. Одновременно с этим столица стала регионом с самой высокой смертностью – за прошлый год в Москве скончались 122 тыс. человек.
Читать в источнике
с чего всё началось

Росстат назвал регионы с наибольшим числом родившихся в 2018 году

Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году. С соответствующими данными ознакомился RT. В Москве в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.
RT на русском01:00

Подробнее о событии

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Известия02:55

Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

РБК05:05

Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

РИА Новости03:51

Названы регионы России с самой высокой рождаемостью

Телеканал 360°02:58

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Газета.Ru07:40

Назван топ российских регионов по рождаемости и смертности

Московский Комсомолец03:47

Росстат назвал регионы с наибольшим числом родившихся в 2018 году

RT на русском01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Здоровье

Назван разрушающий почки витамин

Врачи советуют не злоупотреблять витамином D. Канадские ученые назвали витамин, чрезмерный прием которого способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Соблазнительная Елена Корикова показала фигуру в бикини

Стоит отметить и впечатляющую, соблазнительную фигуру звезды.
Обновлено в 06:38
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Экономика

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Навальный задержан на несогласованной акции в Москве

Политик Алексей Навальный был задержан в ходе несогласованной массовой акции протеста в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 07:44
Единоборства

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон 7 сентября

Представители UFC официально анонсировали проведение боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного чемпионского титула в этой же весовой категории Дастином Порье.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Политика

Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:53
Единоборства

Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником

Обновлено в 06:49
Здоровье

В Тамбове зафиксировали два случая заражения клещевым боррелиозом

Установлено, что в ходе исследований клещевой вирусный энцефалит выявлен не был, а вот клещевой боррелиоз был обнаружен в двух случаях.
Обновлено в 08:42
Политика

Рябков не обсуждал с Томпсон встречу Путина и Трампа в Осаке

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсонс возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.
Обновлено в 09:46
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Политика

Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения

Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Из стен Омского автобронетанкового инженерного института вышли очередные офицеры

Обновлено в 01:54
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Муж Алсу назвал чушью обман на детском «Голосе»

Обновлено в 08:15
Авто

Renault готовит новый субкомпактный кроссовер

Похоже, что Renault последует примеру американцев и выпустит второй субкомпактный кроссовер, который был замечен фотошпионами на тестах.
Обновлено в 08:00
Кино

Названы даты вручения трех предстоящих «Оскаров»

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Полиция проводит проверку по факту того, что двое детей в Серове подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 09:16
Спорт

Российский каноист Штыль получит серебро Олимпиады в Лондоне

Обновлено в 09:09
Политика

Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики

Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала причину развода с мужем

Накануне в эфире «Русского радио» Алена Водонаева впервые откровенно прокомментировала развод с супругом.
Обновлено в 08:26
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное