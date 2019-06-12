Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностьюГазета.Ru 07:40
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год. Больше всего младенцев родилось в Москве – 132,1 тыс. человек. Одновременно с этим столица стала регионом с самой высокой смертностью – за прошлый год в Москве скончались 122 тыс. человек.
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Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году. С соответствующими данными ознакомился RT. В Москве в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.RT на русском01:00
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