Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностьюИзвестия 02:55
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек. На втором месте находится Московская область, там на свет появились 83 тыс. младенцев.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году. С соответствующими данными ознакомился RT. В Москве в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.RT на русском01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Белые купальники в моде: Наталья Рудова поддерживает тренд
Снимок, где актриса в белом купальнике, вызвал точно такую же реакцию.
Обновлено в 04:19
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 08:02
Здоровье
Мирон Фомин начал есть ртом после мучительных процедур
Родственники тяжелобольного мальчика из Сызрани, который вместе с матерью находится на лечении в Германии, сообщили, что Мирон начал есть ртом.
Обновлено в 03:16
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Здоровье
Могут ли семечки вызывать аппендицит, рассказали врачи
Врачи из нескольких больниц турецкого Измира рассказали, что семечки и косточки не могут вызывать аппендицит.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Соблазнительная Елена Корикова показала фигуру в бикини
Звезда не стесняется дразнить подписчиков соблазнительными кадрами.
Обновлено в 06:38
Космос
Американская компания назвала стоимость тура на МКС
Обновлено в 07:09
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Игры
Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:59
Политика
Активисты запустят «малыша Трампа» над Вашингтоном
Идея с воздушным шаром в виде Трампа была позаимствована у британских правозащитников.
Обновлено в 01:06
Политика
Филарет дезавуировал украинский томос
Лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) сообщил, что не признает томос об автокефалии, который был ранее выдан новой неканонической церкви на Украине (ПЦУ), созданной на базе в том числе неканонического УПЦ (КП).
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Единоборства
Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»
Обновлено в 03:32
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика
Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Осаке
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37