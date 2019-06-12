Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностьюИзвестия 02:55

Стало известно, в каких регионах России в 2018 году зафиксированы самые высокие показатели рождаемости и смертности. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Регионом — лидером по рождаемости стала Москва, где в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.

с чего всё началось

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек. На втором месте находится Московская область, там на свет появились 83 тыс. младенцев.

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

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