Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностьюИзвестия 02:55

Стало известно, в каких регионах России в 2018 году зафиксированы самые высокие показатели рождаемости и смертности. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Регионом — лидером по рождаемости стала Москва, где в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.

с чего всё началось

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек. На втором месте находится Московская область, там на свет появились 83 тыс. младенцев.

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Происшествия В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.

Общество Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Гаджеты В России разработали новую линейку промышленных компьютеров Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку промышленных компьютеров, собранных на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.

Политика На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Политика Климкин признал невозможность скорого вступления Украины в Евросоюз Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что если Украина хочет оказаться в рядах стран — членов НАТО и в Европейском союзе хотя бы через 10 лет, то руководству страны нужно начинать переговоры уже завтра.

Политика Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.

Наука Российский биолог озвучил планы по созданию «ГМО-детей» Российский биолог подтвердил планы отечественного научного сообщества начать эксперименты с имплантацией генно-отредактированных эмбрионов.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.

Здоровье Вирус Эбола вышел за границы Конго ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде после вспышки смертельно опасного заболевания в соседнем Конго.

Политика Медведев поздравил граждан страны с Днем России Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником — Днем России.

Культура Участник шоу «Голос» скончался от сердечного приступа Участник шоу «Голос», певец Алексей Сафиулин скончался в возрасте 44 лет в результате сердечного приступа, сообщил телеканал «360» со ссылкой на близкую подругу и коллегу артиста Елену Решетникову.

Политика МВД Италии: поток нелегальных мигрантов снизился в шесть раз В первые месяцы 2019 года поток нелегальных мигрантов в Италию снизился на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили участники совещания в МВД страны, передает Mediaset во вторник, 11 июня.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.